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    19 июля 2022, 10:56

    Евросоюз начал переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

    Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС начались в Брюсселе

    Максим Зинкин

    Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз начались в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, написал ТАСС.

    Политик назвала вступление новых членов в Евросоюз историческим моментом.

    «Северная Македония и Албания начинают переговоры о вступлении в Евросоюз. Поистине, это исторический момент», — заявила она.

    По словам фон дер Ляйен, Северная Македония и Албания показали приверженность верховенству права и ценностям ЕС.

    «Народы Северной Македонии и Албании заслуживают, чтобы однажды мы приветствовали их как полноценных членов Евросоюза», — добавила она.

    Северная Македония является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2014 года, а Албания — с 2005 года.

    Еще одним кандидатом на вступление в Евросоюз является Украина. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украине предстоит выполнить большую работу для окончательного вхождения в состав ЕС.