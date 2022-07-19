Евросоюз начал переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз начались в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, написал ТАСС.

Политик назвала вступление новых членов в Евросоюз историческим моментом.

«Северная Македония и Албания начинают переговоры о вступлении в Евросоюз. Поистине, это исторический момент», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, Северная Македония и Албания показали приверженность верховенству права и ценностям ЕС.

«Народы Северной Македонии и Албании заслуживают, чтобы однажды мы приветствовали их как полноценных членов Евросоюза», — добавила она.

Северная Македония является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2014 года, а Албания — с 2005 года.

Еще одним кандидатом на вступление в Евросоюз является Украина. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украине предстоит выполнить большую работу для окончательного вхождения в состав ЕС.