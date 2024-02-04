Мир 04 февраля 2024, 14:27 Евросоюз начал лепить из России врага Песков заявил, что Евросоюз лепит из России врага для оправдания роста расходов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выделяемые Украины 50 миллиардов евро являются существенной суммой для Евросоюза на фоне экономических трудностей, потому из России продолжают лепить образ врага. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«И дальше им нужно делать, лепить образ врага. Делать это выпукло, фактурно, чтобы оправдать увеличение расходов», — сказал он.

Реклама

Таким образом, заметил Песков, в ЕС объясняют общественности необходимость готовиться к военному противостоянию с Россией.

«Поэтому, с одной стороны, для ЕС эти 50 миллиардов евро деньги не очень серьезные, а с другой — все равно ощутимые на фоне кризисных событий в экономике государств сообщества», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он напомнил, что в Германии конкурентоспособность и привлекательность начали терять целые сектора экономики.

В субботу, 3 февраля, главы МИД стран ЕС провели встречу по военной помощи Украине, но не смогли договориться. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что следующие переговоры по этой теме пройдут 19 февраля.