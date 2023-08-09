Мир 09 августа 2023, 18:42 Евросоюз начал готовить санкции против мятежников Нигера Reuters: страны ЕС начали подготовку к введению первых санкций против мятежников Нигера РИА «Новости»

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Страны Евросоюза приступили к разработке первых санкций в отношении мятежников, совершивших госпереворот в Нигере. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Один из дипломатов ЕС, который участвует в подготовке санкционного пакета, рассказал изданию, что Европейский союз в настоящий момент определяет критерии для карательных мер. Например, один из них звучит как «подрыв демократии». По его словам, они будут согласованы в ближайшее время.

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«Следующим шагом будут рестрикции против отдельных членов хунты, которых считают ответственными», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что четыре африканские страны готовы отправить свои войска для возможной интервенции в Нигер. Речь о Нигерии, Сенегале, Бенине и Кот д’Ивуаре. Она предполагает привлечение 25 тысяч солдат. Половину из них обещает обеспечить Нигерия.