Евросоюз может закрыть границы на два года

Евросоюз может закрыть границы стран-участниц на два года. Об этом заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула.

Развитие ситуации с коронавирусом в европейских странах приобретает неприятную тенденцию, отметил Прымула. «Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один-два года [...] Многие месяцы потребуются для улучшения обстановки», — приводит ТАСС его слова.

Прымула подчеркнул, что жесткие меры по пресечению распространения коронавируса на территории страны, принятые властями Чехии, должны дать положительный результат. Однако, как заметил замминистра, ожидать его раньше второй половины апреля не стоит.

В Чехии необходимо пресечь угрозу новых волн эпидемии, считает Прымула. Для этого нужно не допустить массовый въезд в страну граждан из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, где сейчас зафиксировано наибольшее число заразившихся.

О том, что ЕС может закрыть границы из-за 2019-nCoV для тех, кто путешествует без серьезных причин, стало известно 16 марта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что попасть в страны Евросоюза в течение 30 дней можно будет лишь по уважительным причинам. В остальных случаях границы будут закрыты.