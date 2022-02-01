Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» допустил, что Евросоюз может вести ряд ограничений в отношении украинских чиновников за ненападение на Донбасс. Об этом сообщило РИА ФАН.

Бредихин заметил, что пока ряд стран — членов Североатлантического Альянса отказываются от любой возможности принять участие в военных действиях. А еврочиновники стремятся принудить Украину к войне, отрабатывая, по словам специалиста, свои 30 серебряников. Он предположил, что на Киев будет оказано еще большее давление. По его мнению, подстрекательскими заявлениями все не ограничится.

«Европейцы при этом вступаться за Украину не будут. Но, например, подготовить пакет санкций на украинских чиновников за ненападение — вполне захотят», — заключил собеседник информагентства.