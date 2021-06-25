Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может никогда не получить одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам. Такой сценарий допустил премьер-министр Италии Марио Драги.

Своими соображениями о «Спутнике V» Драги поделился на пресс-конференции по итогам встречи саммита ЕС в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».

«Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА», — сказал итальянский премьер.

Он обратил внимание, что вакцина CoronaVac, которая была разработана в Китае, не подавала заявки на одобрение, но, судя по всему, не соответствует требованиям по борьбе с пандемией. По его словам, это подтверждает опыт Чили. В апреле там был зафиксирован взрывной рост заболеваемости, хотя в стране проводилась вакцинация китайским препаратом.

Причины, по которым российская вакцина может не получить зеленый свет со стороны ЕМА, Драги не объяснил.

В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech договорились о производстве «Спутника V» в Италии. Его планируют начать в июле и до конца 2021 года произвести 10 миллионов доз препарата.

Производство «Спутника V» на территории своих стран также одобрили власти Венгрии, Словакии и Северной Македонии.