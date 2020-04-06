Евросоюз лишился трудовых мигрантов из-за коронавируса. Убирать урожай в этом году некому

Граждане Румынии, Албании или Болгарии ежегодно приезжали в страны Евросоюза на сезонные работы. С 2014 года к ним подключились граждане Белоруссии и Украины. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса большинству трудовых мигрантов пришлось вернуться домой. И сейчас фермерам в Германии, Франции, Австрии, Италии просто не хватает рабочих рук в самом начале сезона.

Каждая страна планирует справляться с этой проблемой по-своему: где-то аграрии просят открыть границы для рабочих, а где-то — отправить в поля своих студентов или граждан, оставшихся без работы.

Германия пока первая, кто разрешила въезд на свою территорию для сбора урожая. Глава МВД Хорст Зеерхофер и министр сельского хозяйства Юлия Клекнер приняли решение, что фермеры могут пригласить рабочих из-за рубежа, несмотря на запрет. Ожидается, что в ближайшие два месяца в страну въедут 80 тысяч человек. Также к работе в полях привлекут около 10 тысяч студентов и граждан, оставшихся без работы. Для мигрантов создадут специальный пропускной режим с предварительным медицинским осмотром и 14-дневным карантином.

Франция попросила выйти на «полевые работы» тех, кто не может делать свою привычную работу из-за коронавируса. Министр сельского хозяйства страны Дидье Гийом обратился за помощью к парикмахерам, официантам и всем тем, кто «временно не способен работать на своих законных местах». По его прогнозам, сельскому хозяйству нужно порядка 200 тысяч человек.

А в Италии аграрии будут рады принять помощь тех, кто ранее никогда не сталкивался с сельским хозяйством. Там требуются как минимум 25 тысяч человек.