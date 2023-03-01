01 марта 2023, 15:56
Евросоюз изменил подход к антироссийским санкциям
Politico: Евросоюз сместил акцент с введения новых санкций на соблюдение принятых
Европейский союз изменил тактику в санкциях против России. Об этом сообщила газета Politico.
«Евросоюз взял курс на соблюдение уже принятых антироссийских санкций, а не на введение новых», — отметили журналисты.
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Авторы статьи утверждают, что ряд европейских государств склонны считать, что у них нет возможности вводить новые ограничения против России. Исключение составляют Польша и страны Прибалтики.
«Десять пакетов санкций оказали на Россию гораздо меньше влияния, чем предполагалось изначально. За счет повышения цен на сырье и энергоносители стоимость российского экспорта в Европу только выросла в 2022 году», — добавили они.
Неделю назад Европейский союз ввел 10-й пакет санкций против России. В новый ограничительный список попало 121 юридическое и физическое лицо, введены санкции против российского экспорта и импорта, а также против ряда отечественных СМИ.
Президент России Владимир Путин заявлял, что западные санкции в конечном итоге ударили по их инициаторам.
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