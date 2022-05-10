Евросоюз исключил из шестого пакета санкций запрет на перевозку российской нефти

Страны Евросоюза скорректировали шестой пакет санкций против России и исключили из него запрет на транспортировку нефти. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство DPA.

Собеседники заявили, что исключение не носит окончательного характера. Этот вопрос планируют обсудить на международном уровне, в том числе в рамках группы G7.

Против введения этого ограничения выступили Греция, Кипр и Мальта из опасений, что это сильно ударит по их судоходным компаниям. При этом в санкционном списке остался запрет для страховых компаний Европы выдавать полисы танкерам, перевозящим российскую нефть. Это может затруднить морские перевозки сырья в другие страны.

Окончательное решение по этому пункту санкционного пакета примут по итогам видеоконференции. Но даты пока нет. Поэтому принятие новых ограничений против России отложили на неопределенный срок.

Об исключении из санкционного пакета запрета на перевозку российской нефти европейскими судами в третьи страны сообщало агентство Bloomberg. Авторы отметили, что против этой меры выступила Греция, которой принадлежит почти треть всех танкеров мира по общей вместительности. В первоначальном варианте предусматривался полный запрет на перевозку, включая передачу сырья с одного судна на другое.

Как напомнила «Газета.ru», в новый пакет антироссийских санкций, подготовленный Евросоюзом, кроме запрета на нефть могут войти отключения ряда банков от системы SWIFT, запрет на предоставление консультаций по покупке недвижимости и ограничение использования облачных технологий европейских разработчиков.

Против введения эмбарго на российскую нефть выступили Венгрия, Болгария и Словакия. Еврокомиссия заявила о возможности ввести исключения для этих стран на покупку энергоносителей.