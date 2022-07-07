Евросоюз и Украина предпринимали попытки приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом рассказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал Давыдов в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что в результате участия российской стороны в Совете организации, 23–25 июня, удалось принять достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру.

«Мы к этому и призываем. Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров», — заявил Давыдов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что странам ЕС нужно временно забыть о переходе на зеленую энергетику и вернуться к использованию традиционных ресурсов. Это поможет обеспечить необходимые запасы теплоносителя для продолжения противостояния с Россией и поддержки Украины. Забыть о целях зеленой энергетики Европе будет просто, считает ведущий телеканала «360», журналист Гия Саралидзе. Все остальные свои ценности она уже предала, отметил он.