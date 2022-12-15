Мир 15 декабря 2022, 06:43 Евросоюз и НАТО выпустят декларацию с призывом к России Politico: Евросоюз и НАТО опубликуют декларацию с призывом к России покинуть Украину piqsels

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Несколько месяцев Евросоюз и НАТО готовили совместную декларацию, в которой призвали Россию вывести войска с территории Украины. Документ согласовали и скоро опубликуют, заявили источники Politico.

«Текст, далеко не новаторский, тем не менее столкнулся с многомесячными дипломатическими задержками», — рассказал автор статьи.

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Совместную декларацию готовили несколько месяцев и собирались принять на июньском саммите Североатлантического альянса в Мадриде, но не сложилось. Дипломаты объяснили задержку напряженностью отношениях между Турцией и Кипром. Наконец, члены Евросоюза и НАТО согласовали окончательную версию и запланировали ее оглашение 19–20 декабря или в начале 2023 года, если появится что-то более срочное.

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Журналист прочел проект декларации и назвал ее ничем не примечательной по содержанию, но большим дипломатическим достижением из-за статуса — Евросоюз и НАТО выпустят официальное совместное заявление. В декларации они призовут Россию остановить спецоперацию и вывести войска с территории Украины, в том числе из регионов, которые к ней присоединились, подтвердят поддержку киевского режима и по инициативе Германии обратятся к Китаю — члены альянсов обвинят ее в напористости и проблемной для них политике.