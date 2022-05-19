Евросоюз и НАТО не хотят воевать с Россией, заявил МИД Франции

НАТО и Евросоюз не находятся в состоянии войны с Россией, с их стороны нет никакой эскалации, заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Она подчеркнула, что ЕС и Североатлантический альянс не хотят войны с РФ.

«Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией… С нашей стороны нет никакой эскалации», — отметила Лежандр в эфире телеканала BFMTV.

Ранее российская сторона объявила о высылке 34 французских дипломатов в ответ на аналогичный шаг правительства Франции. МИД Франции заявил, что для такого шага нет законных оснований.

При этом французское правительство заявило, что продолжит наращивать поставки вооружения на Украину и ответит на любые просьбы. Речь идет о снабжении топливом и гуманитарной помощью, о поддержке экономического и финансового плана, а также о «борьбе с безнаказанностью».