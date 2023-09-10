Мир 10 сентября 2023, 14:49 Евросоюз и Китай заявили о планах провести двусторонний саммит до конца года ЕС и КНР планируют провести двусторонний саммит до конца 2023 года Unsplash

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Европейский союз и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил ТАСС.

Стороны в ходе саммита G20 в Индии обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных отношений. Мишель также указал, что ЕС и КНР хотят провести саммит Евросоюз — Китай до конца текущего года.

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Премьер Госсовета КНР подтвердил, что государство готово сотрудничать с ЕС в организации встречи лидеров ради уменьшения разногласий и укрепления доверия между сторонами.

Евросоюз рассчитывает, что Китай сыграет положительную роль в урегулировании украинского конфликта, отметил ранее Мишель.