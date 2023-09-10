10 сентября 2023, 14:49
Евросоюз и Китай заявили о планах провести двусторонний саммит до конца года
ЕС и КНР планируют провести двусторонний саммит до конца 2023 года
Европейский союз и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил ТАСС.
Стороны в ходе саммита G20 в Индии обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных отношений. Мишель также указал, что ЕС и КНР хотят провести саммит Евросоюз — Китай до конца текущего года.
Реклама
Премьер Госсовета КНР подтвердил, что государство готово сотрудничать с ЕС в организации встречи лидеров ради уменьшения разногласий и укрепления доверия между сторонами.
Евросоюз рассчитывает, что Китай сыграет положительную роль в урегулировании украинского конфликта, отметил ранее Мишель.
Саммиты
Евросоюз
Китай
Реклама
Реклама