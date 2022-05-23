Евросоюз и Египет проведут саммит для решения проблем с продовольствием

План по решению насыщения мирового рынка продовольствия в условиях сбоя поставок сельхозпродукции с Украины разработают участники продовольственного саммита, который пройдет в июне. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что участниками предстоящей встречи станут страны Евросоюза и Египет, как наиболее зависимый от поставок украинского зерна.

«В июне я намерена созвать продовольственный саммит с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, чтобы обсудить эти темы и разработать план действий», — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что сейчас руководство ЕС делает все, чтобы помочь Украине экспортировать около 20 миллионов тонн зерна, скопившегося в хранилищах. По ее словам, это должно помочь в наращивании нового производства пшеницы и поставить продукцию в наиболее уязвимые страны.

Прежде всего речь идет о Египте и Ливане, где доля украинского зерна на рынке продовольствия составляет 30 и 70% соответственно.

По версии западных стран, сейчас экспорту зерна мешают российские военные, которые заблокировали украинские порты. Власти страны все эти обвинения опровергают.

По данным ООН, Россия и Украина производят треть мировых объемов пшеницы, ячменя, 20% кукурузы и более половины объемов подсолнечного масла. Основными странами, получающими продовольствие, остаются страны Африки и Ближнего Востока.

Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что страны Европы не остановятся ни перед чем, чтобы забрать запасы украинского зерна, оставив жителей страны без возможности провести сев и получить продукты. По его словам, на такой шаг ЕС пошел из-за засухи, а также дефицита удобрений, вызванного введенными против России и Белоруссии санкциями.