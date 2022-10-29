Евросоюз допустил разморозку 300 миллиардов долларов российских резервов | 360°

Мир 29 октября 2022, 13:39 Евросоюз допустил разморозку 300 миллиардов долларов российских резервов Еврокомиссар Рейндерс допустил разморозку российских резервов на 300 миллиардов долларов РИА "Новости"

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Европейская комиссия может разморозить активы России на 300 миллиардов долларов в случае использования средств на восстановление инфраструктуры Украины. Об этом изданию Funke заявил еврокомиссар по вопросам соблюдения верховенства права и юстиции Дидье Рейндерс.

«Данные деньги украинские власти рассматривают как гарантию восстановления государства. Мне кажется, что пока Россия не согласится использовать средства для этих целей, их нужно сохранить», — сказал он.

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Рейндерс уточнил, что в рамках санкционных ограничений Евросоюза всего заморозили имущество 90 лиц в семи государствах ЕС.

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После начала специальной операции на Украине глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что всего замороженными оказались порядка 300 миллиардов долларов, писала kp.ru. Кроме золотовалютных резервов России под запретом оказались активы и резервы ЦБ.

Ранее сообщалось, что часть представителей американского Конгресса выступили против передачи Украине доходов из российских замороженных активов.