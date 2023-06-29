Мир 29 июня 2023, 16:18 Евросоюз допустил отправку военных миссий на Украину в рамках будущих гарантий безопасности Financial Times: ЕС допустил отправку военных миссий на Украину Flickr

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Евросоюз в рамках «будущих гарантий безопасности» не исключил отправку на Украину военных миссий при согласии стран — членов ЕС и подходящих условиях. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

«Они (страны ЕС — прим. ред.) пообещают <…> возможность [проведения] военных миссий ЕС на Украине, если для этого будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами», — отметили в материале.

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Также страны Евросоюза обещали расширить инициативу ЕС по обучению украинских военных и продолжить финансирование поставок вооружений для киевского режима через Европейский фонд мира.

По данным газеты, один из европейских дипломатов заявил, что на саммит в Брюсселе ЕС действительно предложит Украине гарантии безопасности. Но поддержка государства со стороны партнеров будет зависеть от результата контрнаступления ВСУ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял политику Евросоюза из-за Украины кадрами из фильма «Криминальное чтиво».