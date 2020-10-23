По его мнению, Европа слабеет с каждым днем, поэтому близится день, когда сильные державы растерзают на части западные страны.

Энгельс считает бедой Евросоюза любовь к дискуссиям, причем на отвлеченные темы. На Западе любят обсуждать мультикультурализм и идеологию сексуальных меньшинств вместо решения демографических вопросов, проблемы с мигрантами, роста госдолга. Кроме того, сильные члены сообщества психологически нападают на слабых за их приверженность традиционным ценностям и отказ повторять во всем за Германией.

«Если Европа не найдет способа сплотиться, не впадая в крайности, она станет жертвой глобальной политической игры и ее раздерут на куски такие сильные игроки как Китай, Россия, США или Саудовская Аравия», — уверен Энгельс.

Он посоветовал странам ЕС взять пример с Польши, которая нашла баланс — «глубоко привязана» к европейскому объединению и в то же время остается верна своим культурным ценностям.