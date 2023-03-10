Мир 10 марта 2023, 04:34 Евросоюз до сих пор не нашел большую часть российских активов Bloomberg: ЕС не может найти и заморозить большую часть активов ЦБ России РИА «Новости»

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Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть активов Центробанка России. Общая сумма обнаруженных за последние месяцы средств увеличилась незначительно, сообщило агентство Bloomberg.

ЕС заморозил активы на сумму около 21 миллиарда евро, при том что размер прямых инвестиций России в Евросоюз оценивался в 136 миллиардов евро.

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Агентство отметило неравномерность заморозки российских активов среди европейских стран. Бельгия и Люксембург сообщили о блокировке на миллиарды евро, тогда как Греция и Мальта заморозили каждая чуть более чем по 200 тысяч евро. Евросоюзу не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения санкционного режима против России.

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В США заявили о юридических препятствиях для конфискации активов России. Средства Центробанка, которые представляют собой самый большой объем замороженных средств, невозможно подвести под законодательство. Решением задачи о передаче замороженных в ЕС российских активов займется специальная рабочая группа.