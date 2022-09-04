Мир 04 сентября 2022, 02:45 Поделиться Telegram

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Viber Европу уличили в лицемерии в адрес России Evrensel: Европа лицемерно опускает «железный занавес», затруднив россиянам получение виз РИА «Новости»

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Европейские страны лицемерят, восхваляя первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева за снятие «железного занавеса». Они затрудняют россиянам получение виз, рассуждая о свободе передвижения. Об этом написало турецкое издание Evrensel.

«Те, кто еще вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право российских граждан», — написали авторы статьи.

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В публикации подчеркнули, что Евросоюз так и не смог запугать Россию санкциями. Европейские страны сами себе навредили ограничительными мерами, которые обернулись ростом цен на электроэнергию и топливо. Теперь ущерб принесет и запрет на выдачу виз.

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«Многие страны ЕС лишатся дохода, который раньше им приносили российские туристы. <…> Со временем будет видно, что де-факто запрет на выдачу виз гражданам России не работает», — заявили журналисты.

Они добавили, что Евросоюзу ничего не остается, кроме как лицемерить, говоря о свободе передвижения.

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