Все новости

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Подмосковье

04 сентября 2022, 10:40

Чемпионат по кроссфиту прошел в Красногорске

Реклама

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Мир

04 сентября 2022, 02:45

Европу уличили в лицемерии в адрес России

Evrensel: Европа лицемерно опускает «железный занавес», затруднив россиянам получение виз

Читать 360tv в

Европейские страны лицемерят, восхваляя первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева за снятие «железного занавеса». Они затрудняют россиянам получение виз, рассуждая о свободе передвижения. Об этом написало турецкое издание Evrensel.

«Те, кто еще вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право российских граждан», — написали авторы статьи.

Реклама

В публикации подчеркнули, что Евросоюз так и не смог запугать Россию санкциями. Европейские страны сами себе навредили ограничительными мерами, которые обернулись ростом цен на электроэнергию и топливо. Теперь ущерб принесет и запрет на выдачу виз.

Реклама

«Многие страны ЕС лишатся дохода, который раньше им приносили российские туристы. <…> Со временем будет видно, что де-факто запрет на выдачу виз гражданам России не работает», — заявили журналисты.

Они добавили, что Евросоюзу ничего не остается, кроме как лицемерить, говоря о свободе передвижения.

Визы

Европа

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама