Мир 08 декабря 2022, 23:06 Европу шокировали поддержавшие Россию страны Африки Глава Евродипломатии Боррель не поверил в искренность поддержавших Россию африканцев РИА «Новости»

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Африканцы, вышедшие на улицы своих городов с плакатами в поддержку России и триколорами, вызвали сомнение и шок у главы дипломатического корпуса ЕС Жозепа Борреля. Как сообщило РИА «Новости», об этом он заявил на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством.

Боррель заявил, что поддерживающие Россию жители африканских стран слабо себе представляют местонахождение Донбасса на карте мира.

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«Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако (столица Мали — прим. ред.), которых показывали телеканалы с плакатом: „Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!“. Это шокирует», — заявил глава евродипломатии.

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Он добавил, что также видит поддержку России в странах Балканского полуострова, где жители вывешивали плакаты, поздравляя Путина с днем рождения.

Россия сохраняет и развивает контакты с руководством многих африканских стран и помогает им в рамках зерновой сделки. Об этом ранее говорил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Он отметил, что когда Россия приостановила свое участие из-за атаки украинских дронов на Черноморский флот, то многие государства Африки приняли это решение, так как прекрасно осведомлены о положении дел в регионе.