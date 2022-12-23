Мир 23 декабря 2022, 21:41 Европу раскритиковали за поставки Украине устаревшей военной техники Журналист Bild Репке осудил страны Европы за решение поставлять Украине устаревшую технику РИА «Новости»

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Страны Европы отправляют ВСУ устаревшую советскую военную технику, при этом они не задумываются о последствиях. Таким мнением военный эксперт издательства Bild Юлиан Репке поделился в Twitter.

«Мне ужасно стыдно! Европа так сильно хочет избавиться от советской техники, что отправляет на Украину пятидесятилетние машины, боевая ценность которых равна нулю», — написал он.

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Речь идет о боевых машинах пехоты БМП-1. Обозреватель напомнил, что они оснащены слабой броней, недостаточно мощным вооружением, поэтому у находящихся внутри солдат шансов выжить во время боя практически нет.

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Ранее власти Германии попросили рассмотреть возможность дополнительных поставок вооружения на Украину. По мнению министра иностранных дел страны Анналены Бербок, Киев получил от Германии системы противовоздушной обороны, самоходные гаубицы, бронемашины, ракетные комплексы и зенитные установки.

Президент США Джо Байден накануне пописал меморандум о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. ВСУ получат американские системы ПВО Patriot.