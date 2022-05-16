Европу раскритиковали за «особый» прием украинских беженцев

Страны Европы устроили украинским беженцам совсем не такой прием, который они оказывали спасавшимся от конфликтов в Сирии и Афганистане. Об этом заявило американское издание Politico.

По словам авторов статьи, после начала кризиса на Украине Евросоюз стремительно пересмотрел миграционную политику. Если раньше страны сопротивлялись приему беженцев, то сейчас они стали предоставлять украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и дающий возможность работать. На подобный шаг Евросоюз пошел впервые с 2001 года.

«Кризис на Украине показал уродливую европейскую сущность, продемонстрировал расистское отношение к арабским и африканским иммигрантам, несмотря на громкие лозунги о правах человека», — заявила обозреватель Daily News Egypt Марва Эль-Шинави.

При этом другие эксперты отметили, что особое отношение стран Евросоюза не будет в дальнейшем распространяться на всех беженцев. Как считает глава европейского офиса Oxfam Эвелин ван Роембург, нынешняя ситуация вряд ли обернется прорывом в миграционной политике ЕС.