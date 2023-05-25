25 мая 2023, 09:46
Европу призвали устранить причины конфликта на Украине
Дипломат КНР Ли Хуэй призвал Европу устранить причину украинского конфликта
Китай поддержит европейские инициативы по урегулированию конфликта на Украине, если они затронут первостепенные причины кризиса. Об этом на встрече с представителем МИД Германии Андреасом Михаэлисом сообщил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй, его слова привел ТАСС.
«Мы поддерживаем страны Европы в том, чтобы они определили первопричины конфликта на Украине, а также в поиске пути на достижение долгосрочной стабильности на континенте», — сказал он.
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Хуэй напомнил, что официальная позиция Китая по ситуации была всегда отчетливой и последовательной. Она заключается в содействии политическому урегулированию и мирным переговорам.
«Как уже говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не существует панацеи для выхода из кризиса. Всем сторонам нужно создать благоприятные условия для начала мирного диалога путем достижения доверия», — добавил дипломат.
Ранее СМИ назвали Китай непредвзятым и влиятельным посредником в конфликте России и Украины.
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