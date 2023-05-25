Мир 25 мая 2023, 09:46 Европу призвали устранить причины конфликта на Украине Дипломат КНР Ли Хуэй призвал Европу устранить причину украинского конфликта РИА «Новости»

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Китай поддержит европейские инициативы по урегулированию конфликта на Украине, если они затронут первостепенные причины кризиса. Об этом на встрече с представителем МИД Германии Андреасом Михаэлисом сообщил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй, его слова привел ТАСС.

«Мы поддерживаем страны Европы в том, чтобы они определили первопричины конфликта на Украине, а также в поиске пути на достижение долгосрочной стабильности на континенте», — сказал он.

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Хуэй напомнил, что официальная позиция Китая по ситуации была всегда отчетливой и последовательной. Она заключается в содействии политическому урегулированию и мирным переговорам.

«Как уже говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не существует панацеи для выхода из кризиса. Всем сторонам нужно создать благоприятные условия для начала мирного диалога путем достижения доверия», — добавил дипломат.

Ранее СМИ назвали Китай непредвзятым и влиятельным посредником в конфликте России и Украины.