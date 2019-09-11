Европу призвали отказаться от защиты США. Почему это опасно?

Меркель посоветовала Европе перестать надеяться на США Подробнее

Александр Рар считает, что для стран Европы станет шоком, если США откажется предоставить им защиту.

«Вся политика Германии последних 70 лет, вся политика безопасности строилась на том, что Германия занималась раскруткой своей экономики, а в вопросах безопасности полагалась на Америку. Для западных немцев и для представителей западно-немецких элит, которые у власти, одно только представление, что Америка больше не будет защищать Европу, это шок. Без американской защиты они жить просто не могут», — объяснил немецкий политолог.

По его словам, Меркель хочет начать дискуссию по поводу смены стратегии США в Европе. Однако Александр Рар не исключил, что такие действия могут расколоть Европу.

«То, что сказала Меркель, не поддержат поляки и прибалты. Им на ЕС наплевать, они вошли в него через дверь НАТО и считают, что Америка будет их защищать. Если США завтра объявят о том, что не будут защищать Европу так, как раньше и где-то ослабят и даже распустят НАТО, это для многих будет шок. Европа потеряет свою послевоенную идентичность. Придется делать то, что делает сейчас Трамп — восстанавливать нормальные отношения с Россией как с атомной державой, которая находится на территории самой Европы», — сказал эксперт.

Александр Рар считает, что предложение Меркель станет важным лишь в случае, если Европа начнет понимать, что ей нужно налаживать отношения с Россией.