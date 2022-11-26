Мир 26 ноября 2022, 23:36 Европу предупредили о «смертоносных последствиях» решений Байдена Politico: курс Байдена по сдерживанию Китая приведет Европу к экономической катастрофе РИА «Новости»

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Курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая противоречит интересам Европы, которой могут грозить смертоносные последствия. Об этом колумнист Николас Винокур написал в статье для Politico.

«От неожиданного вывода войск Вашингтона из Афганистана до трансатлантического конфликта из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS), Белый дом снова и снова застает европейских союзников врасплох», — говорится в публикации.

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Автор уверен, что европейцев беспокоит поведение Соединенных Штатов, которые не советуются с союзниками и не сообщают им о своих планах. Дело в том, что в Вашингтон придерживается политики «вежливого безразличия», основной целью которого является противостояние с Китаем, пояснил Винокур.

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«В ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы», — отметил он.

По мнению обозревателя, Байдена заботят только американские интересы, а Брюсселю остается только страдать из-за пропущенных сигналов и несправедливости.

Законопроект по декарбонизации экономики, который позволит США оторваться от Китая, потенциально катастрофически отразится на Европе. На фоне энергетического кризиса некоторые европейские страны уже приблизились к грани коллапса, резюмировал Винокур.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность налаживания отношений между Китаем и США. По его словам, между двумя странами будет продолжать наблюдаться соперничество.