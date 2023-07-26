Мир 26 июля 2023, 04:53 Европу предупредили о риске остаться без газа из-за недовольства в США La Croix: Европа может остаться без поставок газа из США из-за недовольства производителей РИА «Новости»

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США могут в любое время прекратить поставки газа в Европу из-за недовольства местных производителей. Об этом написала газета La Croix.

Причина кроется в недовольстве американских производителей, которые уверены, что поставки в Европу провоцируют рост цен на внутреннем рынке. Республиканцы обратят внимание на проблему в случае победы на выборах, считает газета.

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Отказавшись от российского топлива, Европа попала в зависимость от поставок американского газа. В США резко нарастили добычу, что повлияло на экологическую обстановку. Прирост выделения парниковых газов достигает 45%.

Прекращение поставок американского газа станет шоком для европейцев. Замены сжиженному природному газу из Штатов в Европе нет.

«Газпром» 22 июля сократил прокачку газа в Европу транзитом через Украину по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» до 40,15 миллиона кубометров в сутки. Этот объем утвердила украинская сторона. Украина отклонила заявку на прокачку энергоносителей через ГИС «Сохрановка».