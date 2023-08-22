Мир 22 августа 2023, 02:12 Европу предупредили о риске масштабной войны из-за вмешательства НАТО на Украину Global Times: вмешательство НАТО на Украине приведет к конфликту во всей Европе Flickr

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Вмешательство западных государств в украинский кризис вызовет конфликт на всем европейском континенте. Об этом сообщил эксперт Global Times Сун Чжунпин в своей статье.

«Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в войну в Европе», — отметил он.

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Специалист отметил, что поставки дальнобойных снарядов киевскому режиму чреваты эскалацией боевых действий. Несмотря на это, украинская армия сейчас не способна прорвать оборону российских войск.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что поставки оружия и финансирование киевского режима со стороны Запада привели к обострению конфликта. Из-за деятельности украинских союзников спецоперация может продлиться еще долго. По его словам, ЕС и США с самого начала сделали все, чтобы затянуть конфликт.