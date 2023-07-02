02 июля 2023, 07:44
Европу предупредили о расплате за действия НАТО против России
Обозреватель Сюй Хайюнь: ЕС заплатит огромную цену за своеволие НАТО
Провокации Североатлантического альянса против России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира. Об этом в статье для «Жэньминь Жибао» написал обозреватель Сюй Хайюнь.
Он отметил, что конфликт на Украине уже стал причиной глобального экономического и продовольственного кризисов. В случае, если противостояние затянется, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте лишь усугубятся.
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«Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — предупредил автор.
Так журналист прокомментировал проведение учений военно-политического блока Air Defender 23. По его словам, они стали провокацией против России. Сюй Хайюнь подчеркнул, что маневры НАТО наносят ущерб европейской безопасности и привносят нестабильность в мировое сообщество.
Крупнейшие в истории НАТО воздушные учения Air Defender 2023 прошли с 12 по 23 июня. В ФРГ их назвали «сигналом для России». Глава штаба ВВС Германии Инго Герхартц заявил по этому поводу, что одна из задач мероприятия — показать, насколько быстро НАТО сможет отреагировать при наступлении «худшего» сценария.
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