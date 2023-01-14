Мир 14 января 2023, 19:04 Европу предупредили о появлении «нового Зеленского» Президент Сербии Вучич: косовский премьер Курти строит из себя нового Зеленского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти зря строит из себя нового Владимира Зеленского, а Сербию воспринимает как Россию. Об этом написали в статье портала Радио и телевидение Сербии со ссылкой на слова сербского президента Александра Вучича.

При проверке строительства железных дорог в северной части республики журналисты спросили у главы государства, как он относится к сравнению границ Сербии и Косово с границами России и НАТО, о чем накануне сказал Курти.

Реклама

«Вучич ответил, что это еще одно из отчаянных посланий, когда Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским», — отметили в статье.

Реклама

Президент сказал, что республика имеет свои границы, установленные ООН и резолюцией 1244, но никак не правительством Косова.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявлял, что политика стран Запада ведет к обострению украинского конфликта и к проблемам в непризнанном Косове. Он пояснил, что политики в Европе замалчивают совершенные в самопровозглашенной республике преступления.