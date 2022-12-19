Мир 19 декабря 2022, 09:30 Европу предупредили о катастрофических последствиях ценового потолка на газ Посол Сентюрин предупредил о деградации рынков в случае введения ценового потолка на газ РИА «Новости»

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Намерение Европейского союза рассмотреть вопрос о введении ценового потолка на российский газ противоречит фундаментальным законам рынка и ведет к его деградации. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МИД РФ Юрий Сентюрин.

«Идея Евросоюза ведет рынок к деградации и попранию международного права. Их нельзя отнести к рыночным, они мешают развитию торговли», — сказал он.

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Сентюрин подчеркнул, что ценовой потолок помешает прозрачности рынка газа и повысит неопределенность в экономических прогнозах.

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Ранее стало известно, что в понедельник, 19 декабря, страны Евросоюза рассмотрят вопрос о вероятном введении потолка цены на газ. Проект ограничения стоимость ресурса внесла на рассмотрение Чехия, ожидается, что потолок составит до 188 евро за мегаватт-час.

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что Евросоюз близок к введению ценового потолка. Активнее других в ЕС эту тему продвигает коалиция из нескольких стран, в которую также вошли Бельгия, Греция и Польша.