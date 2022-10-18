Европу предупредили о гражданской войне из-за украинского конфликта и энергетического кризиса | 360°

Мир 18 октября 2022, 20:22 Европу предупредили о гражданской войне из-за украинского конфликта и энергетического кризиса TAC: конфликт на Украине и энергокризис могут привести к гражданской войне в Европе Pixabay.com

Читать 360tv в

Конфликт на Украине и энергетический кризис могут спровоцировать гражданские войны в Европе. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Ласло Бернат Веспреми. Автор считает, что массовые протесты и беспорядки неизбежны.

«Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители», — говорится в материале.

Реклама

Весперми предрек неизбежность массовых беспорядков. В некоторых странах Евросоюза они уже начались. Автор считает, что эти предупреждения «могут стать неожиданностью» для тех, кто десятилетия игнорировал социальный распад Европы, когда происходила череда экономических кризисов. Для европейцев зима без энергоносителей, по мнению автора статьи, может стать «последней каплей».

Реклама

Европейцев предупредили, что введение потолка цен на российский газ ляжет тяжелым бременем на плечи простых граждан. Это будет еще одна цена, которую европейским потребителям придется оплатить.