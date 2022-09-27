Европу предупредили о дальнейшем росте цен на энергию и продовольствие | 360°

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Европу предупредили о дальнейшем росте цен на энергию и продовольствие

Глава ЕЦБ Лагард: рост цен на энергию и продовольствие в Европе продолжится

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Европейцев ждет ухудшение ситуации с ценами на энергию и продукты питания. Об этом предупредила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

«Более высокие цены на энергию и продовольствие давят в особенности на наиболее уязвимых жителей. И ситуация, как ожидается, ухудшится прежде чем стать лучше», — процитировало Лагард РИА «Новости».

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Со своим заявлением глава ЕЦБ выступила в профильном комитете Европарламента. Она анонсировала дальнейшее повышение ставок по итогам нескольких следующих заседаний.

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Европейские страны стали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры привели к подорожанию топлива и продуктов питания на Западе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что отмена санкций позволит остановить рецессию в Евросоюзе. По его словам, после снятия санкций в Европе сразу же снизится инфляция, а цены упадут вдвое. Орбан отметил, что именно введенные против России ограничения являются причиной экономических и энергетических проблем в ЕС.

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