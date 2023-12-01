Мир 01 декабря 2023, 15:10 Европу предостерегли от конфликта c Россией The Times: армия Европы будет уничтожена в случае начала конфликта с Россией Sgt. Andrew Greenwood/Keystone Press Agency/globallookpress

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Европейские вооруженные силы не переживут конфликта с Россией. Если противостояние начнется, западную армию просто уничтожат. К такому выводу пришли журналисты газеты The Times.

Статью выпустили под названием «Вооруженные силы Европы могут быть смыты Россией». В материале немецкий историк Зенке Найтцель сравнил возможный исход вооруженного конфликта России и Европы с падением Священной Римской империи.

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«Европа не готова к войне с Россией и находится в опасности быть смытой в конфликте», — отметили журналисты в материале.

По данным обозревателей, во время прошедшей в Берлине конференции по безопасности некоторые генералы ФРГ также предположили, что Североатлантический альянс не сможет выиграть «первую битву» в оборонительном сражении на восточном фланге. НАТО будет сложно перебросить необходимое количество подразделений и техники в Европу за короткий промежуток времени, добавили авторы материала.

По итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ глава МИД России Сергей Лавров назвал западных политиков трусами. Они не смогли возразить на представленные РФ аргументы.