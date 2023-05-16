Мир 16 мая 2023, 08:15 Европу похитили. Китайский военный эксперт объяснил тактику США в геополитике Global Times: США похитили Европу и снабдили Украину, чтобы ослабить Россию Unsplash

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США надавили на западные страны, чтобы поставками вооружений на Украину и раздуванием конфликта ослабить Россию. Они не перестанут этого делать, пока не достигнут своей цели, предупредил издание Global Times военный эксперт Сун Чжунпин.

Конфликт, по его мнению, только усилился, несмотря на призывы к мирным переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по Европе, и западные страны решили нарастить военную помощь. Правительство Германии анонсировало новый пакет вооружений на 2,93 миллиарда долларов, финансовые руководители стран G7 на встрече в Японии тоже запланировали нарастить поддержку до 44 миллиардов долларов. Сун Чжунпин заявил, что их действиями управляли главные получатели выгоды от конфликта — американцы.

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«США продолжают усиливать военную поддержку Украины. Европейские страны также похитили США для поставки оружия Украине», — сказал специалист из Китая.

Он объяснил, что все эти действия послужат интересам Белого дома, цель которого — заставить европейские страны помочь использовать украинский вопрос для противодействия и ослабления России.

Собственный пакет военной помощи США иссякнет в июле, если конгресс не одобрит новый. Из 48 миллиардов долларов, выделенных в декабре, остались только шесть.