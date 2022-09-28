Европу назвали разменной монетой для США | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 12:48 Поделиться Telegram

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Viber Европу назвали разменной монетой для США Политолог Ярошенко: Европа превратилась в разменную монету и заложника для США РИА «Новости»

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Страны Европы полностью потеряли личную политическую независимость, став вассалами американских элит. Об этом «360» заявил глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«К сожалению для жителей Европы, она стала заложником своих заокеанских покровителей. США ее руками ведут против России гибридную войну, в том числе санкционную», — сказал он.

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Ярошенко считает, что в конечном счете антироссийские санкции ослабят европейские государства, что укладывается в долгосрочную стратегию США.

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«Американцы хотят ослабить три центра влияния: Россию, Китай и Европу. Континентальная Европа сильной и независимой им не нужна. Но европейцы сами виноваты, что утратили внешнеполитический суверенитет, а это привело к утрате экономического потенциала и энергетической безопасности», — добавил он.

Вступление европейских стран в НАТО он также назвал огромной ошибкой, поскольку с помощью этого инструмента США реализовывают планы, выгодные исключительно им.

«Никакого трансатлантического единства нет, есть только интересы американской элиты. Которые они реализовывают с помощью Европы. Континент стал тоже разменной монетой, как Украина, только другим достоинством», — заключил Ярошенко.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что европейские страны должны с уважением относиться к России.

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