Европу напугала перспектива развала фронта против России при победе республиканцев в США | 360°

Мир 26 октября 2022, 18:13 Европу напугала перспектива развала фронта против России при победе республиканцев в США WP: ЕС испугался развала единства против России при победе республиканцев в США Unsplash

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Европейские страны опасаются, что победа Республиканской партии на промежуточных выборах в конгрессе США в ноябре, разрушит единство Запада в вопросе поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что союзники США в Европе крайне встревожены, что единый фронт Запада оказался под угрозой, ему предрекают развал в случае победы республиканцев.

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«Одно только предположение, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах», — сказано в статье.

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Газета процитировала руководителя британского парламентского комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, который предупредил о возможной победе России в конфликте с Украиной, если США отступят. При таком раскладе Европа по примеру Белого дома тоже сократит военную поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что только 29% избирателей Республиканской партии США считают поддержку Украины — обязанностью Вашингтона, написали «Известия».