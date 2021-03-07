Европу и США призвали объединиться для борьбы с Китаем

Европа и Соединенные Штаты должны создать объединение, как это было в прошлом веке во время «сдерживания» СССР, чтобы усмирить Китай. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как отметил автор статьи, пока Китай представляет угрозу для своих азиатских соседей, но Евросоюз и США должны заняться сдерживанием КНР, так как ЕС уже находится в состоянии новой холодной войны. Европе стоит оказывать военное давление на Китай, а помощником в этом деле может стать новый американский президент Джо Байден.

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ Минобороны Германии сообщило, что амбиции на власть и новые военные возможности России и Китая определили новую угрозу со стороны этих двух государств. Как пишет газета, Москва хочет «ослабить НАТО», а Пекин — «устроить мировой порядок в соответствии со своими интересами».

В военном ведомстве ФРГ обеспокоились, что что Россия активно принимает на вооружение гиперзвуковые комплексы и вкладывает большие деньги в модернизацию ядерного потенциала.