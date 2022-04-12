Европол запустил операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС

Агентство Европол заявило о запуске операции «Оскар». Она подразумевает помощь странам Евросоюза в выявлении подпадающих под санкции российских активов.

«Сегодня, 11 апреля 2022 года, Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex (пограничное агентство ЕС — прим. ред.) начал операцию „Оскар“ для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями», — сообщило агентство.

Согласно заявлению, операция затронет и уголовные расследования, которые проводят страны Европы в связи с обходом торговых и экономических санкций. Речь идет об ограничительных мерах, объявленных после начала спецоперации на Украине.

Операция «Оскар» продлится как минимум год. Она будет включать в себя несколько отдельных расследований. Агентство Европол занимается помощью в обмене информацией и разведданными между партнерами. Еще специалисты работают над выявлением международных связей, подозреваемых и преступных группировок.