Европол заявил о контрабанде оружия с Украины в ЕС

Европейские криминальные группировки провозят или готовят к контрабандному провозу с территории Украины партии огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщил немецкий телеканал SWR со ссылкой на доклад Европола.

Ведомство не исключило, что на границе Украины и ЕС уже начали появляться тайники с боевым оружием для контрабандных поставок через границу.

«Государства-члены ЕС сообщили о нескольких случаях, когда преступные сети действующие в регионе уже провезли или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия, включая боевое, а также боеприпасов», — говорится в докладе.

Специалисты Европола не исключили, что незаконным провозом оружия на территорию ЕС могли заниматься украинские беженцы.

О высоких рисках больших поставках оружия на Украину директор Европола Катрин де Болле заявляла еще в конце мая. Она напомнила, что после распада Югославии на Балканском полуострове шли ожесточенные боевые действия между разными странами. Оружие тех дней до сих пор используют различные криминальные группировки.

Де Более подчеркивала, что при ведомстве появится специальная международная группа, которая разработает план по пресечению попадания боевого оружия в руки злоумышленников.