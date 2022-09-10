Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем из-за засухи | 360°

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Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем из-за засухи

Экономист Черников: Евросоюз сильно пострадает из-за засухи и санкций

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Страны Евросоюза на фоне засухи и санкций рискуют столкнуться с серьезными проблемами в сельском хозяйстве и энергетической сфере, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Его слова привело агентство «Прайм».

Небольшой урожай и зерновой кризис в Европе спровоцируют рост цен на продовольственные товары. До этого такие вопросы решались за счет импорта.

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«Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться», — пояснил эксперт.Евросоюз первым увидит результат деглобализации, подытожил Черников.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что главы министерств энергетики стран ЕС не пришли к единому мнению о потолке цен на российский газ. Этой мерой Брюссель надеется нанести ущерб экономике РФ.

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