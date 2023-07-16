Мир 16 июля 2023, 05:54 Европейцы засомневались в правильности поступков Зеленского и поддержки Украины FT: европейцы сомневаются в правильности поступков Зеленского и финансирования Киева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейцы выразили серьезные сомнения в правильности поступков президента Украины Владимира Зеленского и финансирования поставок оружия ВСУ. Это показали опросы американского исследовательского центра Pew Research Center и европейской службы Eurobarometer, написала Financial Times.

Результаты исследования PRC показали, что жители некоторых европейских стран «серьезно сомневаются» в отношении Зеленского. Утвердительно ответили на вопрос, правильно ли он поступает, только 11% респондентов в Венгрии, 28% в Греции и 38% в Италии.

Реклама

Служба Eurobarometer представила данные, показывающие, что на фоне все еще сохраняющейся поддержки Украины в Европе есть страны, где эту тенденцию поддерживают меньше всего. Речь идет об Австрии, Болгарии, Кипре, Чехии, Греции, Венгрии, Словакии. В каждой из республик, кроме Чехии, более 50% опрошенного населения высказались против поставок и финансирования вооружения ВСУ. В этих же семи странах негативно относятся и ко вступлению Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что европейцев шокировал массовый отъезд украинских беженцев на родину на отдых. Люди удивились, как можно ехать в отпуск в страну, откуда бежал, да еще и на пособия.