Сокращение поставок газа не скажется на России благодаря росту цен, однако станет проблемой для европейских стран. Планами на эмбарго они буквально загнали себя в ловушку, заявила обозреватель французского издания Le Figaro Изабель Лассер.

«С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку. <…> Теперь им предстоит жить с дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, включая середину будущей зимы», — написала она.

Поставки по «Северному потоку» сокращали на 10 дней из-за техобслуживания оборудования. Их возобновление стало лишь передышкой для европейцев. Им предстоит тяжелый период из-за планов ввести газовое эмбарго, в то время как на России оно почти не скажется благодаря росту цен.

Изабель Лассер назвала газ стратегическим оружием в гибридной войне президента России Владимира Путина и заявила, что сокращение его поставок для Европы опасней, чем продовольственный кризис.