Европейцы рассказали о своем отношении к политике США

Компании YouGov и Datapraxis провели исследование и выяснили отношение европейцев к Соединенным Штатам. По мнению большинства опрошенных, США не разделяют их убеждения и ценности, передает РИА «Новости».

«Взгляд» рассказал, что исследование провели в 12 странах ЕС по заказу Европейского совета по международным отношениям. Один из пяти опрошенных признался, что США разделяют с Европой общие ценности.

Большая часть респондентов пришла к выводу, что с американцами следует сотрудничать лишь в стратегических целях. Это объясняется отношением жителей Европы к политике Вашингтона, которую они назвали «сломанной».