Европейцы призвали отправить в отставку главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен | 360°

22 октября 2022, 04:58
Европейцы призвали отправить в отставку главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен
Глава ЕК фон дер Ляйен разозлила европейцев новым обещанием помощи Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поддержать власти Украины. По ее мнению, Киеву нужно оказывать помощь «столько, сколько потребуется». Однако такие призывы разозлили европейцев, живущих в условиях экономического кризиса.
Пользователи Twitter потребовали отправить фон дер Ляйен в отставку. В комментариях они обвинили европейские власти в том, что те совершенно не прислушиваются к своим гражданам. Вместо этого Брюссель соглашается помогать другой стране, когда сам ЕС находится на грани краха.
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«В отставку! Сейчас же!» — написал комментатор.Европейцы предложили провести референдум, прежде чем в очередной переводить денежный транш Украине. Не стоит опустошать казну Евросоюза, если никто, кроме властей, это не считает разумным.
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Ранее читатели французской газеты Le Figaro пожаловались на условия жизни. При этом правительство президента Эмануэля Макрона не обращает внимание на нужды граждан.
Европа
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