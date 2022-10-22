Европейцы призвали отправить в отставку главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен | 360°

Мир 22 октября 2022, 04:58 Европейцы призвали отправить в отставку главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен Глава ЕК фон дер Ляйен разозлила европейцев новым обещанием помощи Украине YouTube

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поддержать власти Украины. По ее мнению, Киеву нужно оказывать помощь «столько, сколько потребуется». Однако такие призывы разозлили европейцев, живущих в условиях экономического кризиса.

Пользователи Twitter потребовали отправить фон дер Ляйен в отставку. В комментариях они обвинили европейские власти в том, что те совершенно не прислушиваются к своим гражданам. Вместо этого Брюссель соглашается помогать другой стране, когда сам ЕС находится на грани краха.

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«В отставку! Сейчас же!» — написал комментатор.

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Ранее читатели французской газеты Le Figaro пожаловались на условия жизни. При этом правительство президента Эмануэля Макрона не обращает внимание на нужды граждан.