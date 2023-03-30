Мир 30 марта 2023, 07:24 Европейцы не поддержали противодействие России Депутат Европарламента Уоллес: ЕС не прислушивается к гражданам в украинском вопросе РИА «Новости»

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Евросоюз не хочет прислушиваться к своим гражданам, большинство из которых выбрали мир, а не противодействие России. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, передал ТАСС.

По его словам, опрос Совета ЕС по иностранным делам в июне 2022 года показал, что более 70% европейцев предпочли бы мир, а не продолжение попыток наказать Россию.

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«Почему ЕС по-прежнему отказывается слушать своих граждан? Почему ЕС все еще поддерживает глупую прокси-войну США и НАТО?», — отметил депутат.

Ранее ирландский парламентарий назвал главное условие для обеспечения глобальной стабильности. Он обратил внимание, что НАТО и глобальная стабильность — это взаимоисключающие понятия. Депутат счел, что пока существует Североатлантический альянс, мира не достичь.

Кроме того, он предрек Европе страшное будущее в случае ссоры с Китаем.