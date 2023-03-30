30 марта 2023, 07:24
Европейцы не поддержали противодействие России
Депутат Европарламента Уоллес: ЕС не прислушивается к гражданам в украинском вопросе
Евросоюз не хочет прислушиваться к своим гражданам, большинство из которых выбрали мир, а не противодействие России. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, передал ТАСС.
По его словам, опрос Совета ЕС по иностранным делам в июне 2022 года показал, что более 70% европейцев предпочли бы мир, а не продолжение попыток наказать Россию.
Реклама
«Почему ЕС по-прежнему отказывается слушать своих граждан? Почему ЕС все еще поддерживает глупую прокси-войну США и НАТО?», — отметил депутат.
Ранее ирландский парламентарий назвал главное условие для обеспечения глобальной стабильности. Он обратил внимание, что НАТО и глобальная стабильность — это взаимоисключающие понятия. Депутат счел, что пока существует Североатлантический альянс, мира не достичь.
Кроме того, он предрек Европе страшное будущее в случае ссоры с Китаем.
Евросоюз
Украина
Реклама
Реклама