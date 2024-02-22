Мир 22 февраля 2024, 07:14 Европейцы назвали урегулирование конфликта на Украине самым вероятным сценарием ECFR: 37% европейцев выступили за урегулирование конфликта на Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Только каждый десятый европеец поверил в успех Украины. Более трети сочли самым вероятным развитием событий урегулирование конфликта с Россией, сообщил Европейский совет по международным отношениям (ECFR).

Опрос провели в январе среди более 17 тысяч совершеннолетних жителей 12 стран Европы, в том числе Франции, Австрии, Германии, Италии и Нидерландов. Социологи выявили три особенности общественного мнения.

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Во-первых, европейцы стали относиться к исходу конфликта более пессимистично, чем в 2022 году. Всего 10% уверены в победе Украины, 20% — России. Самым популярным ответом стало урегулирование конфликта. О том, что столкновение завершится дипломатическим путем, заявили 37% опрошенных. Более половины европейцев, 52%, рассчитывали, что киевский режим согласится на компромиссный вариант, и только 32% настаивали на возвращении в ее состав восточных регионов.

Вторая особенность заключалась в изменении географии поддержки Украины. Ближайшие соседи перестали быть ее самыми ярыми сторонниками. Теперь с точки зрения приема беженцев и господдержки более лояльно к этой стране отнеслись в Португалии и Франции.

В-третьих, европейцы осознали, что украинский конфликт не сильнее других отразится на их будущем. Большинство опрошенных, 60%, заявили, что эскалация в секторе Газа окажет то же влияние.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик обвинил Украину в несправедливом отношении. Он призвал украинских политиков договариваться с соседней страной, а не Германией.