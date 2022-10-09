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Европейцы начали скупать дрова и топливные гранулы в ожиданиях энергокризиса — СМИ

Bloomberg: Европа готовится к зиме, скупая дрова, пеллеты и навоз для отопления

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Европейцы, готовясь к суровой зиме, возвращаются к старейшему в мире топливу — дровам, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны, написало агентство Bloomberg. Издание отмечает растущую тревогу в Европе, поскольку континент готовится к нехватке энергии и, возможно, отключению электричества этой зимой.

Цены на древесные пеллеты (топливные гранулы) во Франции выросли почти в два раза — до 600 евро за тонну. Венгрия дошла до того, что запретила экспорт пеллет, а Румыния на шесть месяцев ограничила цены на дрова.

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Как рассказало Bloomberg, семьи с невысоким достатком по всему региону все чаще сталкиваются с выбором между отоплением и другими предметами первой необходимости.

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В статье также отмечается, что население начало интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза и мусора.

«В Берлине кризис создает тревожные отголоски запустения после Второй мировой войны. Тогда из-за нехватки топлива жители срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен для отопления», — написали в материале.

И хотя берлинцы сейчас не идут на такие крайности, опасения по поводу сохранения тепла широко распространены, считают авторы статьи.

Евро

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