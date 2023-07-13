Мир 13 июля 2023, 07:39 Европейцев шокировало решение беженцев поехать в отпуск на Украину Hlavné správy: беженцы массово отправились из Чехии на Украину в отпуск Unsplash

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Украинские беженцы, которые находятся сейчас в Чехии, массово решили уехать в отпуск на родину. Такое решение немало удивило европейцев. Об этом написало издание Hlavné správy.

Автор статьи сообщил, что билеты из Чехии на Украину распроданы уже до середины августа. Многие беженцы едут к себе домой лишь отдохнуть.

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Политик из Словакии Марке Курта удивился, что кто-то отправился в отпуск в зону боевых действий. Он выразил сомнение в том, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.

«Как можно называть беженцами тех, кто едет „отдыхать“ в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» — возмутился Курта.

Политик заявил, что деньги рядовых европейцев отдают«чужим трутням». По данным издания, сейчас в Чехии находятся порядка 320 тысяч беженцев, которые приехали с Украины.