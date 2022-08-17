Европейцев шокировало предложение ЕК употреблять насекомых в пищу

Жителей Евросоюза привело в шок и ярость предложение Европейской комиссии употреблять в пищу насекомых. Об этом написало РИА «Новости».

«Спасибо, ешьте их сами. Я буду есть то, к чему меня приучили родители», — написал Arnth Velturu.

Пользователь под ником Sisifo080 иронично ответил, что когда он предполагал более разрушительные последствия вступления Италии в ЕС, чем нашествие саранчи, то имел в виду немного другое.

«Я предпочитаю старую еду и старые европейские ценности», — заявил Sven.

Ранее Европейская комиссия напомнила в Twitter, что в ЕС одобрили к употреблению в пищу мигрирующую саранчу, желтых мучных червей и домашних сверчков.

В дипломатическом ведомстве отметили, что насекомые являются полезным и питательным источником минералов, клетчатки, витаминов и жиров, написал RT.

Ранее сообщалось, что некоторые британцы ради экономии электричества начали стирать одежду и мыть голову средствами для мытья посуды.