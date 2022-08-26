Европейцев предупредили о возможном дефиците туалетной бумаги

Энергетический кризис в Европе может сказаться на европейских потребителях. Один из самых крупных в ЕС производителей санитарно-гигиенической бумаги финская компания Metsä Tissue предупредила о возможном дефиците продукции.

По данным производителя, из-за высоких цен на электроэнергию в последние несколько недель пришлось сократить производство на заводах в Словакии и Германии.

«В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках», — отметили в Metsä Tissue.

Финский производитель является одним из лидеров в своем сегменте. Компания также выпускает продукцию под брендами Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin и SAGA.

Ассоциация бумажной индустрии Германии сообщила, что среднестатистический житель страны тратит 134 рулона туалетной бумаги в год. Из-за сокращения поставок газа возник риск дефицита этой продукции. Проблему попытались решить в Великобритании. Там придумали многоразовые средства гигиены. Такую бумагу посоветовали после использования стирать — не чаще двух раз в неделю.